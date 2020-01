POL-IZ: 200117.9 Glückstadt: Diebstahl eines Motorrollers

Polizeidirektion Itzehoe

Am Donnerstag hat ein Unbekannter am Bahnhof in Glückstadt einen Motorroller entwendet. Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder die Hinweise auf den Verbleib des Fahrzeugs geben können.

Um 16.00 Uhr parkte die Geschädigte ihren Roller Am Güterbahnhof. Als sie um 21.30 Uhr das Mofa wieder in Betrieb nehmen wollte, stellte sie fest, dass ihr Zweirad entwendet worden war. Eine Absuche des Nahbereiches nach dem Kleinkraftrad verlief negativ. Zum Zeitpunkt des Verschwindens besaß der mit schwarzer und grüner Farbe selbst lackierte Roller das Kennzeichen 769 TVL.

Zeugen, die Hinweise auf die Diebe oder auf den jetzigen Standort des Motorrollers geben können, sollten sich bei der Polizei in Glückstadt unter der Telefonnummer 04124 / 30110 melden.

