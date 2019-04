Bundespolizeiinspektion Ludwigsdorf

BPOLI LUD: Polnischer Mann kam hinter Gitter

Görlitz (ots)

Kurz nach seiner Festnahme kam gestern ein polnischer Mann hinter Gitter. Der 24-Jährige war gegen 21.40 Uhr in Görlitz, Dresdner Straße, von der Bundespolizei angetroffen worden. Bei der Überprüfung seiner Personalien stellten die Beamten fest, dass der Name des in der Neißestadt lebenden Mannes auf der Fahndungsliste stand. Demnach hatte die Staatsanwaltschaft Görlitz vor knapp einem Monat einen Vollstreckungshaftbefehl in einer Bußgeldangelegenheit ausgestellt. Letztlich entschied sich der Betroffene für die angeordnete Erzwingungshaft, denn ihm fehlten 120,00 Euro zur Begleichung der offenen Geldbuße.

