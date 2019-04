Bundespolizeiinspektion Ludwigsdorf

BPOLI LUD: In der Nacht in Baden-Württemberg gestohlen, Stunden später in Ostsachen sichergestellt

Landkreis Görlitz, Neckar-Odenwald-Kreis (ots)

Baumaschinen, die in der Nacht zum Montag in einer Gemeinde im Neckar-Odenwald-Kreis (Baden-Württemberg) gestohlen wurden, sind Stunden später in der Ortslage Podrosche (Landkreis Görlitz) von der Bundespolizei sichergestellt worden.

Am Montagvormittag gegen 09.30 Uhr war einer Streife der Bundespolizeiinspektion Ludwigsdorf ein polnischer Transporter aufgefallen. Das Fahrzeug, welches unmittelbar auf die Podroscher Grenzbrücke zusteuerte, wurde vor Verlassen der Bundesrepublik angehalten. Anschließend sahen sich die Beamten die Ladefläche des VW an. Dort entdeckten sie zunächst einen Stampfer für Boden- und Asphaltverdichtung. Unter einer Decke fanden sie anschließend eine kleine sowie eine größere Rüttelplatte.

Die VW-Fahrerin, eine polnische Frau im Alter von 69 Jahren erklärte, sie habe eine Firma in Deutschland unterhalten, diese aber aufgelöst und insofern würden die Baumaschinen ihr gehören. Unterdessen wurden die Personalien ihres polnischen Beifahrers überprüft. Dabei stellte sich heraus, dass der 56-Jährige bereits mehrfach im Zusammenhang mit dem Diebstahl von Baumaschinen aktenkundig geworden war. Schließlich sind der Stampfer und die Rüttelplatten noch einmal genauer unter die Lupe genommen worden. Dabei fanden sich Hinweise auf eine Baufirma aus dem Neckar-Odenwald-Kreis. Während eines darauffolgenden Telefonats teilte der Firmeninhaber mit, dass Unbekannte vor ein paar Stunden unbemerkt in einen seiner Baucontainer eingedrungen waren und ihm nun ein Stampfer, zwei Rüttelplatten, ein Nivelliergerät sowie ein großer Gesteinschneider fehlen. Angesichts dieser Information klickten in Podrosche die Handfesseln. Der Beifahrer wurde vorläufig festgenommen. Er steht im Verdacht des besonders schweren Falls des Diebstahls. Gegen seine Begleiterin, die zwischenzeitlich mitteilte, sie hätte lediglich als Kraftfahrerin gehandelt, richtet sich der Verdacht der Beihilfe zum Diebstahl. Die Verdächtigen, das beschlagnahmte Diebesgut und letztlich die weiteren Ermittlungen zu dem Fall übernahm das Polizeirevier Weißwasser.

