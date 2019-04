Bundespolizeiinspektion Ludwigsdorf

BPOLI LUD: KORREKTURMELDUNG "In der Nacht in Baden-Württemberg gestohlen, Stunden später in Ostsachen sichergestellt"

Landkreis Görlitz, mittelhessischer Landkreis Limburg-Weilburg (ots)

In der gestern veröffentlichten Medieninformation unter der Überschrift "In der Nacht in Baden-Württemberg gestohlen, Stunden später in Ostsachen sichergestellt" hatte sich, wie sich nun leider erst herausstellt, der Fehlerteufel eingeschlichen.

Richtig lautet die Überschrift nunmehr "In der Nacht in Hessen gestohlen, Stunden später in Ostsachsen sichergestellt".

Durch eine Namensgleichheit beim Tatort war der Fehler in der gestrigen Veröffentlichung entstanden. Demnach war in der Nacht vom Sonntag zum Montag eine Firma in einer Gemeinde im mittelhessischen Landkreis Limburg-Weilburg angegriffen worden.

Es wird darum gebeten, die möglicherweise entstandene Irritation zu entschuldigen.

