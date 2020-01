Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 200117.10 Krempdorf: Mit 1,9 Promille am Steuer

Krempdorf (ots)

Am Donnerstagabend haben die Besatzungen eines Rettungswagens und eines Notarztwagens in Krempdorf einen betrunkenen Autofahrer an der Weiterfahrt gehindert. Ein Atemalkoholtest bei dem Beschuldigten ergab einen Wert von 1,9 Promille.

Um 20.35 Uhr alarmierten die Rettungskräfte die Polizei, nachdem sie sich über eine Strecke von rund zehn Kilometern hinter einem Ford befunden hatten und mehrfach beobachten konnten, wie der Wagen sich in Schlangenlinien bewegte. Letztlich stoppten die Zeugen das Auto in der Dorfstraße und warteten auf das Eintreffen einer Streife. Der Ford-Fahrer begnügte sich derweil mit dem Trinken eines Bieres- ein bei ihm durchgeführter Atemalkoholtest lieferte ein Ergebnis von 1,9 Promille. Die Beamten ordneten darauf die Entnahme einer Blutprobe an, nahmen dem 39-Jährigen den Fahrzeugschlüssel ab und kassierten seinen Führerschein. Der aus dem Kreis Steinburg Stammende muss sich nun wegen der Trunkenheit im Verkehr verantworten.

Merle Neufeld

