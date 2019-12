Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Stadt Mainz und Polizei Mainz informieren über Verkehrsbehinderungen anlässlich einer Kundgebung

Mainz (ots)

Am Mittwoch, 11.12.2019 findet zwischen 11:00 und 15:00 in Mainz auf dem Ernst-Ludwig-Platz eine Versammlung, mit dem Thema "Bauerndemonstration - Land schafft Verbindung" statt. Der Anmelder rechnet mit einer Teilnahme von ca. 700 Personen und bis zu 500 Traktoren. Durch die Anreise und die Versammlung wird es ab dem frühen Vormittag zu unvermeidbaren Verkehrsbeeinträchtigungen in der Mainzer Innenstadt, insbesondere in der Großen Bleiche, Rheinallee und Peter-Altmeier-Allee kommen.

