Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 200120.2 Neuenkirchen/Dithm.: Männer leisten Widerstand gegen Polizeibeamte

Neuenkirchen/Dithm. (ots)

Am Freitagabend war es zu einem Polizeieinsatz in der Diskothek in Neuenkirchen gekommen. Da der Beschuldigte die Platzverweise ignorierte und Widerstand gegen die Heider Polizeibeamten leistete, landete er am Ende in der Gewahrsamszelle. Genauso erging es seinem Freund, der dem Beschuldigten zur Hilfe eilte und die Streifenpolizisten angriff.

Gegen 23.50 Uhr suchten die alarmierten Polizisten das Tanzlokal in der Wesselburener Straße auf. Vier Polizeibeamte befanden sich zwecks Anzeigenaufnahme vor der Lokalität. Der alkoholisierte 19-jährige Beschuldigte störte fortlaufend die polizeilichen Maßnahmen. Er ignorierte die mehrfachen Aufforderungen, die Örtlichkeit zu verlassen. Als der Beschuldigte dem Gewahrsam zugeführt werden sollte, griff er einen Ordnungshüter an und leistete anschließend erheblichen Widerstand. Währenddessen versuchte der alkoholisierte 16-jährige Freund dem Beschuldigten zu helfen, indem er die Einsatzkräfte angriff. Eine Polizeibeamtin zog den Angreifer von den Kollegen weg. Der 16-Jährige griff danach die Schutzfrau an, indem er ihr mit der Faust ins Gesicht schlug. Die Ordnungshüter überwältigten den Kontrahenten, der vehement Widerstand gegen sie leistete. Die Einsatzkräfte brachten die beiden Personen zur Dienststelle. - Die Atemalkoholteste bei den beiden Beschuldigten ergaben Werte von 2,31 Promille und 2,36 Promille, beide mussten sich einer Blutprobe unterziehen. Die Nacht verbrachten sie in den Gewahrsamszellen.

Die Polizeibeamtin erlitt durch den Angriff leichte Verletzungen, sie blieb aber dienstfähig.

Die Beschuldigten werden sich nun unter anderem wegen Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte verantworten müssen.

Maike Pickert

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Itzehoe

Stabsstelle/Öffentlichkeitsarbeit

Maike Pickert

Große Paaschburg 66, 25524 Itzehoe

Telefon: +49 (0) 4821 602 - 2022

Mobil: +49 (0) 171 290 11 07

E-Mail: pressestelle.itzehoe@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Itzehoe, übermittelt durch news aktuell