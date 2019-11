Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Landkreis Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Damme - Sachbeschädigung durch Eierwurf

Bislang unbekannte Täter begaben sich am 31. Oktober 2019, um 21:30 Uhr auf ein Grundstück im Weißdornweg und warfen Eier gegen eine Hausfassade, die dadurch beschädigt wurde. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Damme (Tel. 05491/9500) entgegen.

Damme - Sachbeschädigung an Bus

Bislang unbekannte Täter beschädigten am Donnerstag, 31. Oktober 2019, zwischen 17.00 Uhr und 22.00 Uhr einen abgestellten Bus in der Straße Am Stadtmuseum mit Eiern und roter Farbe. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Damme (Tel. 05491/9500) entgegen.

Vechta - Sachbeschädigungen auf Spielplatz

Bislang unbekannte Täter beschädigten in der Zeit zwischen Mittwoch, 30. Oktober 2019, 18.00 Uhr und Freitag, 1.11.2019, 9.30 Uhr Spielgeräte auf einem Spielplatz in der Beethovenstraße sowie angrenzende Garagenwände durch Graffitischmierereien. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Vechta (Tel. 04441/9430) entgegen.

Lohne - Verkehrsunfall mit leicht verletzter Person

Ein 36-jähriger Autofahrer aus Wagenfeld befuhr am Freitag, 1. November 2019, um 6.13 Uhr, den Südring in Richtung Kreisverkehr an der Steinfelder Straße. Dabei übersah dieser den Kreisel und überfuhr mehrere Verkehrszeichen, touchierte einen Baum und kam schließlich auf dem ca. 2m höher gelegenen Kreisel zum Stehen. Da der Mann unter Verdacht steht, unter Drogeneinfluss gefahren zu sein, wurde eine Blutentnahme durchgeführt und der Führerschein sichergestellt. Bei dem Unfall verletzte sich der Mann leicht.

Damme - Verkehrsunfallflucht

In der Zeit zwischen Donnerstag, 31. Oktober 2019, 16:30 Uhr und Freitag, 1. November 2019, 8.10 Uhr, fuhr ein unbekannter LKW-Fahrer vermutlich rückwärts gegen einen abgestellten Anhänger in der Vördener Straße. Durch den Zusammenstoß wurde der Anhänger gegen die dahinter befindliche Halle geschoben und es entstand Sachschaden. Der LKW-Fahrer entfernte sich daraufhin unerlaubt von der Unfallstelle. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Damme (Tel. 05491/9500) entgegen.

