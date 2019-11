Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

Lindern - Kennzeichendiebstahl

In der Zeit zwischen Dienstag, 31. Oktober 2019, 18.00 Uhr und Freitag, 1. November 2019, 6.15 Uhr, entwendete ein bislang unbekannter Täter die Kennzeichen "CLP-RB 63" eines Transporters, welcher in der Hauptstraße abgestellt war. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Lindern (Tel. 05957/311) entgegen.

Emstek - Baumaschine gestohlen

In der Zeit zwischen Mittwoch, 30. Oktober 2019, 17.30 Uhr und Freitag, 1. November 2019, 5.50 Uhr schnitt ein bislang unbekannter Täter die Schiebetür eines geparkten Transporters auf und entwendete eine Baumaschine in Form eines Rührwerks. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Emstek (Tel. 04473-2306) entgegen.

Lastrup - Verkehrsunfallflucht mit leicht verletzter Person

Am Freitag, 1. November 2019, um 5.45 Uhr, fuhr ein bislang unbekannter Fahrer eines Lieferwagens auf der Straße Dillen und bog dann in den Unnerweg ab. Dabei übersah dieser einen 37-jährigen Pedelec-Fahrer, der den Unnerweg im Kreuzungsbereich ebenfalls in Richtung Ortsmitte befuhr und touchierte ihn. Der 37-jährige Mann aus Cappeln kam zu Fall und verletzte sich leicht. Der Fahrer verließ die Unfallstelle unerlaubt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Lastrup (Tel. 04472-8429) entgegen.

Bösel - Brand eines leeren Putenmaststalls

Am Freitag, 1. November 2019, um 10:34 Uhr geriet ein leerer, eingestreuter Putenmaststall in der Straße Am Wittenberg in Brand. Die Brandursache wird derzeit noch ermittelt. Bei der Begehung des Brandortes verletzte sich ein Feuerwehrmann. Rettungswagen sowie die Freiwilligen Feuerwehren umliegender Orte waren im Einsatz um den Brand zu löschen. Es entstand ein polizeilich geschätzter Sachschaden in Höhe von 150.000 Euro.

