Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Bereich Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Emstek - Unbekannter Täter entwendet Werkzeug aus einem Transporter

Ein bislang unbekannter Täter entwendete in der Zeit zwischen Mittwoch, 30. Oktober 2019, 16.00 Uhr und Donnerstag, 31. Oktober 2019, 7.30 Uhr, diverses Werkzeug aus einem Transporter, welcher in der Straße Zur Landwehr geparkt war. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Emstek (Tel. 04473-2306) entgegen.

Emstek - Pkw-Brand

Am 31. Oktober 2019, um 15:43 Uhr, geriet ein Pkw während der Fahrt auf der B72 aus bislang unbekannter Ursache in Brand. Die Feuerwehr Cloppenburg löschte das Feuer, die Straßenmeisterei Löningen beauftragte eine Spezialfirma zur Beseitigung des ausgetretenen Öls. Am Pkw entstand Totalschaden.

Cloppenburg - Sachbeschädigung an Pkw

Am 31. Oktober 2019, zwischen 16.00 Uhr und 17.50 Uhr, kam es auf einem Parkplatz eines Einkaufsgeschäftes in der Cappelner Straße zu einer Sachbeschädigung an einem blauen Audi. Die Frontscheibe ist gesprungen und die Reifen wurden zerstochen. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Cloppenburg (Tel. 04471-18600) entgegen.

Cloppenburg - Verkehrsunfall unter Einfluss von Drogen und Alkohol / Verstoß gegen das Waffengesetz und das Betäubungsmittelgesetz sowie Fahren ohne Fahrerlaubnis

Ein 36-jähriger Mann aus Cappeln verursachte am 31. Oktober 2019, um 19.13 Uhr, auf einem Parkplatz der Bodenseestraße einen Verkehrsunfall, indem er gegen ein dort befindliches Verkehrsschild fuhr. Bei der Verkehrsunfallaufnahme stellten die Polizeibeamten fest, dass der Mann unter Alkohol- und Drogeneinfluss stand. Zudem besitzt er keine gültige Fahrerlaubnis und im Fahrzeuginneren stellten die Polizeibeamten ein Einhandmesser sowie eine Schreckschusspistole fest. Darüber hinaus führte der 36-Jährige auch Drogen mit sich. Es wurde eine Blutentnahme durchgeführt und die Weiterfahrt untersagt. Den Mann erwarten nun Verfahren wegen Trunkenheit im Verkehr sowie Verstoßes gegen das Waffengesetz und das Betäubungsmittelgesetz sowie Fahren ohne Fahrerlaubnis.

Löningen - Trunkenheitsfahrt

Ein 46-jähriger Mann aus Herzlake befuhr am 31. Oktober 2019, um 17.30 Uhr mit seinem nicht zugelassenen Pkw die Tabbenstraße in Richtung Angelbeck, obwohl er deutlich unter Alkoholeinfluss stand und zudem nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,62 Promille. Es wurde eine Blutentnahme durchgeführt, die Weiterfahrt untersagt und die Fahrzeugschlüssel sichergestellt.

Rückfragen bitte an:



POKin Uta-Masami Bley

Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

Pressestelle

Telefon: 04471/1860-104

E-Mail: pressestelle@pi-clp.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta, übermittelt durch news aktuell