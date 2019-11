Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Nordkreis Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Bösel - Sachbeschädigungen durch Farbschmierereien

Ein bislang unbekannter Täter besprühte in der Zeit zwischen Mittwoch, 30. Oktober 2019, 18.00 Uhr und Donnerstag, 31. Oktober2019, 8.30 Uhr, diverse Spielgeräte, den Brunnen und Mülleimer im Dorfpark mit roter Farbe. In den Mülleimern konnten Überreste der roten Sprühdosen festgestellt werden. Die Gemeinde Bösel hat für Hinweise, die zur Ergreifung des Täters führt, eine Belohnung in Höhe von 500 Euro ausgesetzt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Bösel (Tel. 04494-308) entgegen.

