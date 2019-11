Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Nordkreis Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Friesoythe - Sachbeschädigung an Pkw

Ein bislang unbekannter Täter beschädigte am 31. Oktober 2019, zwischen 19.00 Uhr 21.00 Uhr einen VW, welcher auf einem Parkplatz einer Bank im Burkamp stand. Es konnten fünf Dellen am rechten Kotflügel festgestellt werden. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Friesoythe (Tel. 04491-93160) entgegen.

Bösel - Brand eines leeren Putenmaststalls ( auch unter Pressemeldungen aus dem Bereich Cloppenburg eingestellt)

Am Freitag, 1. November 2019, um 10:34 Uhr geriet ein leerer, eingestreuter Putenmaststall in der Straße Am Wittenberg in Brand. Die Brandursache wird derzeit noch ermittelt. Bei der Begehung des Brandortes verletzte sich ein Feuerwehrmann. Ein Rettungswagen sowie die Freiwilligen Feuerwehren umliegender Orte waren im Einsatz um den Brand zu löschen. Es entstand ein polizeilich geschätzter Sachschaden in Höhe von 150.000 Euro.

