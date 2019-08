Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

POL-CLP: Pressemeldung der PI Cloppenburg/Vechta für den Bereich Cloppenburg und des Südkreises vom 03.-04.08.2019

Cloppenburg/Vechta (ots)

Cloppenburg - Verkehrsunfall mit Trunkenheit im Verkehr Am Samstag, 03.08.2019, gegen 13:30 Uhr kam es in der Cappelner Straße zu einem Verkehrsunfall zwischen einem PKW und einem Radfahrer. Ein 46-jähriger Mann aus Cloppenburg befuhr mit seinem PKW die Schützenstraße und beabsichtigte nach rechts in die Cappelner Straße einzubiegen. Dabei übersah er einen von rechts kommenden, bevorrechtigten 46-jährigen Cloppenburger auf seinem Fahrrad. Es kam zum Zusammenstoß, bei dem der Radfahrer leicht verletzt wurde. Während der Verkehrsunfallaufnahme konnten die eingesetzten Beamten Alkoholgeruch in der Atemluft des Radfahrers feststellen. Ein Atemalkoholtest ergab bei ihm 2,06 Promille. Ihm wurde daraufhin eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt. Molbergen - Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort Am Samstag, 03.08.2019, gegen 17:05 Uhr stieß ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer beim Rückwärtsfahren aus einer Parklücke in der Ermker Straße gegen den geparkten PKW einer 62-jährigen Frau aus Molbergen. An dem PKW der Molbergerin entstand Sachschaden. Der Unfallverursacher entfernte sich vom Unfallort, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Molbergen unter der Telefonnummer 04475/1565 in Verbindung zu setzen. Molbergen - Verkehrsunfall mit einer leichtverletzten Person Am Samstag, 03.08.2019, gegen 16:40 Uhr kam es in der Bunner Straße zu einem Verkehrsunfall zwischen einem PKW und einem Radfahrer. Ein 48-jähriger Molberger befuhr mit seinem PKW die Straße Zum Gewerbegebiet in Richtung Ermke. Als er in den dortigen Kreisverkehr einfuhr, übersah er einen 54-jährigen Cappelner auf seinem Fahrrad, welcher sich schon im Kreisverkehr befand. Es kam zum Zusammenstoß, bei dem der Radfahrer leicht verletzt wurde. Essen - Verkehrsunfall mit zwei schwerverletzten Personen In der Nacht zu Sonntag kam es gegen 02:50 Uhr auf der Bunner Straße zu einem Verkehrsunfall mit zwei schwerverletzten Personen. Ein 37-jähriger Löninger befuhr mit seinem PKW die Bunner Straße aus Richtung Quakenbrück kommend in Richtung Löningen, als plötzlich ein Reh in der Dunkenheit die Fahrbahn querte. Der Löninger wich diesem aus und verlor die Kontrolle über seinen PKW. Er kam nach links von der Fahrbahn ab und fuhr in einen Graben. Der Löninger sowie sein 41-jähriger Beifahrer aus Lastrup wurden schwer verletzt, waren aber beide ansprechbar. Sie wurden dem Krankenwagen dem Krankenhaus zugeführt.

