Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 020220-0086: Kennzeichen gestohlen

Marienheide (ots)

Beide Kennzeichen eines silbernen Transporters sind in der Nacht von Donnerstag auf Freitag (31.Januar) in Marienheide gestohlen worden. Der silberne Opel Vivaro mit den amtlichen Kennzeichen GM-CW 2214 parkte zur Tatzeit in der Klosterstraße.

