Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 310120-0084: Drei Verletzte bei Verkehrsunfall am Südring

Bergneustadt (ots)

In der 90-Grad-Kurve am Übergang des Südrings (B256) in die Kraftfahrstraße (B55a) ist es am Freitagmorgen (31. Januar) zu einem Frontalzusammenstoß mit drei Verletzten gekommen. Gegen 10.50 Uhr war ein 27-Jähriger aus Schmallenberg mit einem VW Golf auf der B55a in Richtung Bergneustadt gefahren. In der scharfen Kurve am Ende der Kraftfahrstraße geriet sein Wagen auf den Fahrstreifen des Gegenverkehrs und prallte frontal in einen entgegenkommenden Opel, der von einem 50-jährigen Bergneustädter gesteuert wurde. Während die beiden Fahrer vermutlich lediglich leichte Verletzungen erlitten, musste die 34-jährige Beifahrerin des Golf-Fahrers mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Die Unfallstelle musste bis zum Abschluss der Aufräum- und Reinigungsarbeiten für eine Dauer von etwa zwei Stunden gesperrt werden.

