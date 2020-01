Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 310120-0082: Bei Einbruch Scheibe eingeworfen

Nümbrecht (ots)

Mit einem Stein haben Einbrecher am Donnerstag (30. Januar) eine Scheibe an einem Einfamilienhauses in Nümbrecht-Berkenroth eingeworfen. Zwischen 15.30 und 19.05 Uhr waren die Einbrecher in das Haus an der Straße "Zum Niederhof" eingedrungen, nachdem sie die Verglasung der Terrassentüre eingeworfen hatten. Als Beute nahmen sie zumindest eine Uhr mit. Wer im Bereich Berkenroth fremde Personen oder Fahrzeuge bemerkt hat, wird gebeten sich mit der zentralen Ermittlungsgruppe Einbruch unter der Telefonnummer 02261 81990 in Verbindung zu setzen.

