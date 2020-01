Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 310120-0083: Einbruch in der Industriestraße

Radevormwald (ots)

In einen als Büro eingerichteten Baucontainer sind Unbekannte in den vergangenen Tagen eingebrochen. Aus dem mit einem Bügelschloss gesicherten Container stahlen die Täter neben einem PC auch einen Sicherheitsschrank, in dem sich Betriebsunterlagen befanden. Hinweise zu dem Einbruch, der sich zwischen 16.00 Uhr am Montag (27. Januar) und 21.30 Uhr am Donnerstag ereignet hat, nimmt das Kriminalkommissariat Wipperfürth unter der Rufnummer 02261 81990 entgegen.

