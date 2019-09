Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Haselünne - Versuchter Einbruch in Juweliergeschäft (Nachtrag)

Haselünne (ots)

Unbekannte Täter haben in der Nacht zu Mittwoch versucht, in ein Juweliergeschäft in der Hasestraße einzubrechen.

Dabei schlugen die Täter mit einem Vorschlaghammer die Schaufensterscheibe ein. Da es sich um Sicherheitsglas, zerriss die Scheibe zwar, ein Hindurchgreifen war jedoch nicht möglich.

Zu einer weiteren Tat ist es in gleicher Nacht in der Straße Markt gekommen. Auch hier versuchten die Täter mit einem Hammer die Schaufensterscheibe eines Sportgeschäftes einzuschlagen.

Die Täter gelangten weder in die Räume des Juweliers, noch in die des Sportgeschäftes. Diebesgut erlangten sie nicht.

In beiden Fällen wird der Schaden auf mehrere tausend Euro geschätzt. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Haselünne unter der Rufnummer (05961) 955820 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

Ines Kreimer

Pressesprecherin

Telefon: 0591 87 - 204

E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-el.polizei-nds.de



Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich

zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell