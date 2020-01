Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Verkehrsunfall mit leicht verletzter Person bei Einsatzfahrt des Rettungsdienstes

Frankenthal (Pfalz) (ots)

Am 28.01.20 um 17:16Uhr befährt ein Rettungswagen mit Blaulicht und Martinshorn den Nordring aus der Richtung der Stadtklinik kommend. Im Kreuzungsbereich zur Beindersheimer Straße tastet der Rettungswagen sich vorsichtig in den Kreuzungsbereich vor, da die Lichtzeichenanlage für seine Fahrbahn rot anzeigt. Die meisten Verkehrsteilnehmer erkennen den im Einsatz befindlichen Rettungswagen und gewähren ihm Vorfahrt. Ein 51-jähriger Pkw-Fahrer aus Großniedesheim erkennt den Rettungswagen zu spät und kollidiert im Kreuzungsbereich mit dem Rettungswagen. Der Pkw-Fahrer erleidet leichte Verletzungen in Form von Schmerzen im HWS-Bereich. An beiden Fahrzeugen entsteht ein Sachschaden von ca. 4000,-EUR. Der Pkw des Mannes aus Großniedesheim ist nicht mehr fahrtauglich und muss abgeschleppt werden.

