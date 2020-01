Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: (Schifferstadt) Zwei Unfälle zur gleichen Zeit

Schifferstadt (ots)

Am 28.01.20 wurden der Polizei Schifferstadt unabhängig voneinander zwei Verkehrsunfälle auf der L532 zwischen Schifferstadt und Böhl-Iggelheim gemeldet. Gegen 8 Uhr erschien eine 53-jährige Dame auf der Dienststelle, die einen Unfall kurz hinter der Einmündung zum Niederwiesenweiher in Fahrtrichtung Iggelheim beanzeigte. Ein entgegenkommendes Fahrzeug wäre gegen 07:45 Uhr, während es ein Moped überholte, leicht auf ihre Fahrspur geraten. Die Fahrzeuge hätten sich dadurch an den Außenspiegeln berührt, das Fahrzeug sei weitergefahren. Der linke Außenspiegel der Melderin wurde hierdurch beschädigt. Um 11 Uhr erschien dann eine 28-jährige Frau auf der Dienststelle, die ebenfalls einen Unfall auf der L532 im Begegnungsverkehr beanzeigen wollte. Auch hier hätten sich um 07:45 Uhr die jeweils linken Außenspiegel berührt. Allerdings läge der Unfallort in diesem Fall auf Höhe des Golfplatzes kurz vor der Einmündung zur Mannheimer Straße in Schifferstadt. Auch hier wurde der linke Außenspiegel beschädigt. Beide Personen konnten jeweils keine näheren Angaben zum anderen Fahrzeug oder den Fahrern machen. Ob es sich bei den Meldungen um den gleichen Unfall handelt, ist bisher nicht bekannt. Die Polizei Schifferstadt bittet eventuelle Unfallzeugen, insbesondere den Mopedfahrer, sich bei der Polizeiinspektion Schifferstadt unter 06235-4950 oder unter pischifferstadt@polizei.rlp.de zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Ludwigshafen

Polizeiinspektion Schifferstadt

Telefon: 06235-4950

E-Mail: pischifferstadt@polizei.rlp.de





Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell