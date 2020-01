Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer - Trickdiebstahl von Schmuck aus Wohnung in Speyer-West (45/2701)

Speyer (ots)

23.01.2020, 12:00 Uhr

Bereits am 23.01. verschaffte sich eine Unbekannte Zutritt in die Wohnung einer 85-jährigen Frau in der Hans-Sachs-Straße. Die Geschädigte wurde im Treppenhaus von der Frau angesprochen und um einen Zettel und Stift gebeten. Während die 85-Jährige diese aus der Küche holte und dabei von der Unbekannten abgelenkt wurde, betraten vermutlich weitere Täter unbemerkt die Wohnung und entwendeten aus dem Schlafzimmer Schmuck in unterem vierstelligen Wert. Die Geschädigte bemerkte das Fehlen des Schmuckes erst Tage später, so dass die Anzeigenerstattung nachträglich erfolgte. Die Polizei weißt in diesem Zusammenhang nochmals darauf hin, niemals fremden Personen Zutritt in die Wohnung / Haus zu gewähren. Seien sie misstrauisch, wenn sie von Fremde vor ihrer Tür / im Flur auf "Zettel und Stift" oder "ein Glas Wasser" angesprochen werden und verständigen sie in solchen Situationen umgehend die Polizei (Tel.-Nr. 06232-1370 oder Mail pispeyer@polizei.rlp.de).

