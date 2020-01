Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort

Frankenthal (Pfalz) (ots)

Am 27.01.2020 im Zeitraum von 09:50Uhr bis 11:00Uhr parkt ein Mann aus Frankenthal seinen Pkw, einen grauen VW Caravelle, auf dem Parkplatz der Stadtklinik Frankenthal. Bei der Rückkehr zu seinem Pkw muss der Frankenthaler einen deutlichen Schaden an seiner linken Fahrzeugseite fest. Ein Verursacher meldet sich weder bei ihm noch bei der Polizei. Ein bis dato unbekanntes Kfz dürfte beim Ein-/Ausparken aus der Parklücke gegen den geparkten PKW des Frankenthalers gestoßen sein und diesen beschädigt haben. Der Mann gibt an, dass kurz zuvor ein weißer Kleinstwagen (Smart o.Ä.) neben ihm parkte. Zeugen werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Frankenthal unter der Tel.-Nr.: 06233/313-0 oder an die Polizeiwache Maxdorf unter der Tel.-Nr.: 06237/934-100 zu wenden. Gerne nehmen wir Ihre Hinweise auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de entgegen.

