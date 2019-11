Polizei Steinfurt

POL-ST: Lengerich, Einbruch am Dienstag

Lengerich (ots)

Ein unbekannter "Kletterer" ist am Dienstag (26.11.2019) in ein Wohnhaus am Aldruper Damm eingestiegen. Der Einbrecher war in der Zeit zwischen 02.00 Uhr und 10.40 Uhr unterwegs. Zunächst stieg er im rückwärtigen Bereich eines Grundstücks auf einen Gartenzaun und von dort auf eine Garage. Von dort kletterte er dann auf eine Terrasse im Obergeschoss. Dort schlug er eine Fensterscheibe ein und gelangte in das Zimmer. Offenbar hatte er zuvor versucht, das Fenster aufzubrechen. An dem beschädigten Fenster ist erheblicher Sachschaden entstanden, der auf etwa 1.000 Euro geschätzt wird. In einem Schafzimmer sind alle Schränke und Schubladen durchsucht worden. Es wurden Goldschmuck und eine Uhr gestohlen. Hinweise bitte unter Telefon 05481/9337-4515.

