Polizei Steinfurt

POL-ST: Verkehrsunfallflucht

Hopsten (ots)

Am Freitag (22.11.2019) ist in Hopsten ein silberner Ford Fiesta beschädigt worden. Im hinteren Bereich der C-Säule ist das Fahrzeug eingedrückt. Der Verursacher des Unfalls hat sich nicht um den Schaden gekümmert. Zwei mögliche Unfallorte kommen infrage. Der Parkplatz an der Franziskus-Grundschule, Am Vogelbusch. Dort stand der Wagen in der Zeit zwischen 07.30 und 07.35 Uhr. Zweiter möglicher Unfallort ist der Lidl-Parkplatz an der Schapener Straße. Dort war das Fahrzeug zwischen 10.20 Uhr und 10.40 Uhr abgestellt. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten sich mit der Polizei in Ibbenbüren, Telefon 05451/591-4315, in Verbindung zu setzen.

