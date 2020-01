Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer - Fünf Schüler nach Konsum einer Getränkemischung im Krankenhaus (55/2701)

Speyer (ots)

27.01.2020, 09:30 Uhr

Am Montagnachmittag wurde die Polizei über die Rettungsleitstelle darüber informiert, dass fünf Schüler einer Integrierten Gesamtschule in Speyer am Vormittag mit drogentypischen Auffallerscheinungen in ein Speyerer Krankenhaus eingeliefert wurden. Mehrere Schüler im Alter zwischen 16-18 Jahren hatten zuvor außerhalb des Schulgeländes eine zunächst unbekannte Substanz konsumiert. Wie sich im weiteren Verlauf der Ermittlungen herausstellte, handelte es sich hierbei nach jetzigem Erkenntnisstand um einen selbstgemischten "Cocktail" aus einem verschreibungspflichtigen Medikament und einem Softgetränk, welcher zu den drogentypischen körperlichen Beeinträchtigungen bei den Schülern führte. Sie verblieben teilweise noch bis zum Dienstag zur Beobachtung im Krankenhaus. Bleibende gesundheitliche Schädigungen durch den Konsum seien nicht eingetreten. Die Schulleitung hatte bereits am Montag Kenntnis von dem Vorfall und veranlasste ihrerseits die notwendigen Verständigungsmaßnahmen der Schülereltern.

