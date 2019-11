Polizei Dortmund

POL-DO: Drogenhändler bieten einem Polizisten ihren Stoff an

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 1321

Zwei Drogenhändler aus Herne boten am Montagabend (11.11.2019) am Dortmunder Hauptbahnhof einem Fußgänger ihren Stoff an. Der Passant war auf der Quadbeckstraße als zivil gekleideter Polizeibeamter gegen Drogenkriminalität im Einsatz.

Die beiden 18-jährigen und der Polizei längst als Drogenhändler bekannten Männer aus Herne hatten in den Tagen zuvor bereits mehrfach Passanten ihren Stoff verkaufen wollen. Das führte zu Beschwerden bei der Polizei.

Eine der zahlreichen Schwerpunktkontrollen der Polizei in der Nordstadt führte also auch zur Quadbeckstraße. Polizisten konnten dort Drogengeschäfte beobachten. Einer der beiden Gesetzehüter kam für die beiden Dealer als Kunde in Betracht.

Als klar wurde, dass der "Kunde" tatsächlich ein Polizist ist, wollten die beiden Tatverdächtigen fliehen. Sie kamen aber nicht weit. Die Polizei stellte bei ihnen insgesamt 130 Euro sicher, da der Verdacht bestand, dass das Geld durch den Verkauf von Drogen eingenommen wurde. Nach Identitäts-Feststellung wurden sie wieder entlassen, da Haftgründe nicht vorlagen.

Bei dem Schwerpunkteinsatz am Montagabend beschlagnahmte die Polizei auch bei anderen mutmaßlichen Drogenhändlern mehrere Mobiltelefone, Bargeld und Drogen. Zwölf Personen erhielten Platzverweise.

Rückfragen bitte an:



Polizei Dortmund

Peter Bandermann

Telefon: 0231-132-1023

E-Mail: Peter.Bandermann@polizei.nrw.de

https://dortmund.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Dortmund, übermittelt durch news aktuell