Polizei Dortmund

POL-DO: Einbruch in Geschäftshaus am Westenhellweg - Polizei sucht Zeugen

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 1322

Unbekannte Täter sind am vergangenen Wochenende (9./10. November) in ein Geschäftshaus am Westenhellweg in der Innenstadt eingebrochen. Sie entwendeten vor allem Bargeld.

In der Zeit etwa zwischen Samstag, 20 Uhr, und Sonntag, 21 Uhr, gelangten die Täter (oder der Täter) über einen Zugang an der Straße Am Trissel in das Geschäftshaus und hebelten dort mehrere Türen auf. So gelangten sie in die Räume von drei Einzelhandelsgeschäften am Westenhellweg und durchsuchten diese. Als Tatbeute ließen sie Bargeld mitgehen und flüchteten anschließend unerkannt.

Die Polizei sucht nun Zeugen, die im Bereich Westenhellweg/Am Trissel/Alter Markt verdächtige Beobachtungen gemacht haben. Bitte melden Sie sich beim Kriminaldauerdienst unter Tel. 0231/132-7441.

Rückfragen bitte an:



Polizei Dortmund

Pressestelle

Nina Kupferschmidt

Telefon: 0231-132 1026

Fax: 0231-132 9733

E-Mail: pressestelle.dortmund@polizei.nrw.de

https://dortmund.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Dortmund, übermittelt durch news aktuell