POL-DO: Mutmaßlicher Drogenhändler in Dortmund-Bodelschwingh festgenommen - Drogen und mehr sichergestellt

Dortmund (ots)

Die Polizei Dortmund hat in Dortmund-Bodelschwingh am Montagmittag (11. November) einen mutmaßlichen Drogendealer festgenommen. Bei einer Wohnungsdurchsuchung fanden die Beamten nicht nur Betäubungsmittel, sondern auch eine Waffe sowie mutmaßliches Diebesgut.

Ermittlungen hatten zu dem 27-jährigen Dortmunder geführt, der offenbar unter anderem aus einer Wohnung am Völkmannsweg heraus Drogen verkaufte. Nachdem die Beamten auch am gestrigen Tag gegen 13.30 Uhr wieder ein reges Treiben an der Wohnung feststellen konnten, regten sie bei der Staatsanwaltschaft einen Durchsuchungsbeschluss an. Nachdem dieser vorlag, durchsuchten sie die Wohnung.

Hier trafen sie auch auf den Dortmunder, der über die Entdeckungen der Beamten jedoch so gar nicht glücklich schien. Denn er flüchtete über den Balkon. Während seiner kurzen Flucht beschädigte er in der Nähe im Vorbeilaufen noch einen Pkw, bevor er nach wenigen Metern gestellt und festgenommen werden konnte.

In den Wohn- und Kellerräumen des Mannes fanden die Beamten einige Belege dafür, dass sie den richtigen Riecher gehabt hatten. Nicht nur befand sich hier eine nicht geringe Menge an Marihuana und Haschisch, sondern unter anderem auch eine Machete, mehrere Mobiltelefone sowie zwei E-Bikes, die als gestohlen gemeldet worden waren. Alle Gegenstände - und auch ein vierstelliger Bargeldbetrag - wurden sichergestellt.

Den 27-Jährigen nahmen die Polizisten fest und brachten ihn ins Polizeigewahrsam. Die Ermittlungen dauern an.

