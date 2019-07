Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: 2 Radfahrerinnen stoßen zusammen - 2jähriges Kind verletzt

Brüggen (ots)

Ein 2jähriges Mädchen in einem Fahrradkindesitz verletzt sich bei Verkehrsunfall.

Die 27jährige Mutter des Mädchens aus Niederkrüchten-Overhetfeld befuhr mit ihrem Fahrrad gegen 15:00 Uhr die Straße Haverslohe in Richtung Dülken. Ihre 2jährige Tochter saß dabei in einem Kindersitz und trug zum Glück einen Helm. In Höhe der Hausnummer 52 stieß die 27jährige mit einer entgegenkommenden Radfahrerin zusammen, sodass sich deren Lenker im Kindersitz verhakte und der Kindersitz vom Fahrrad abriss. Das Kleinkind verletzte sich und musste zur Beobachtung ins Krankenhaus gebracht werden. Die zweite Radfahrerin hinterließ lediglich eine Telefonnummer, entfernte sich aber ohne weitere Angaben zu ihrer Person./mikö (821)

