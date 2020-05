Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kleve- Einbruch in Gartenhaus/ Unbekannte versuchten zwei Gartenhäuser auf der Steinstraße zu öffnen

Kleve (ots)

Unbekannte versuchten in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag (14. Mai 2020) auf der Steinstraße in zwei benachbarten Gärten die Gartenhäuser zu öffnen. Die Täter zerschlugen an einem Haus den Glaseinsatz einer Tür und versuchten wie auch am zweiten Gartenhaus die Tür aufzuhebeln. In beiden Fällen ließen sich die Türen nicht öffnen und die Unbekannten flüchteten ohne Beute. Hinweise zu verdächtigen Personen und Feststellungen bitte an die Kripo Kleve unter Telefon 02821 5040. (as)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Kleve

Pressestelle Polizei Kleve

Telefon: 02821 504 1111

E-Mail: pressestelle.kleve@polizei.nrw.de

https://kleve.polizei.nrw/



Besuchen Sie uns auch auf Facebook und Twitter:

https://www.facebook.com/polizei.nrw.kle



https://twitter.com/polizei_nrw_kle

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell