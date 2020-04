Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 200420.1 Süderdorf: Sechs Schafe entwendet

Süderdorf (ots)

Seit Anfang April haben Unbekannte von einer Weide in Süderdorf sechs Schafe entwendet. Der Schaden beläuft sich auf mehr als tausend Euro, die Polizei sucht nun nach Zeugen.

Im Zeitraum vom 1. bis zum 13. April 2020 haben Diebe sich zu einer Koppel an einem Feldweg in Richtung Dellstedt in der Lüdersbütteler Straße begeben und aus einer Herde von mehr als hundert Schafen sechs weibliche Tiere der Rasse Texel gestohlen. Der Wert eines Schafes dürfte bei zweihundert Euro liegen. Der Abtransport der Texel erfolgte vermutlich mit einem größeren Fahrzeug oder mit einem Anhänger.

Hinweise in dieser Sache nimmt die Polizei in Lunden unter der Telefonnummer 04882 / 4299890 entgegen.

Merle Neufeld

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Itzehoe

Stabsstelle/Öffentlichkeitsarbeit

Große Paaschburg 66, 25524 Itzehoe

Telefon: +49 (0) 4821 602 - 2010

Mobil: +49 (0) 171 290 11 07

E-Mail: pressestelle.itzehoe@polizei.landsh.de

