Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 200417.6 Itzehoe: Dreister Diebstahl

Itzehoe (ots)

Am Mittwoch hat ein Unbekannter in einem Supermarkt in Itzehoe den Mitarbeiter eines Sicherheitsdienstes bestohlen. Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die Hinweise auf den Dieb geben können.

Während der Geschädigte im Eingangsbereich des Marktes in der Rudolf-Diesel-Straße damit beschäftigt war, Kunden auf Hygienemaßnahmen hinzuweisen und Einkaufswagen zu desinfizieren, legte er sein Smartphone auf einen eigens dafür aufgebauten Stand. Als er sich nur wenige Minuten von diesem entfernte, nutzte ein Unbekannter die Chance und entwendete sein Handy, ein iPhone im Wert von etwa 500 Euro.

Hinweise auf den Täter gibt es bis jetzt keine. Zeugen sollten sich daher bei der Polizei in Itzehoe unter der Telefonnummer 04821 / 6020 melden.

Merle Neufeld

