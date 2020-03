Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Diebstahl aus zwei Fahrzeugen

Hückelhoven-Baal (ots)

In der Nacht zu Freitag (20. März) drangen unbekannte Personen in zwei Fahrzeuge an der Mozartstraße ein. Aus einem Wohnmobil entwendeten sie Kleingeld. Aus einem Pkw stahlen sie eine Geldbörse, ein mobiles Navigationsgerät sowie zwei Kunststoffkisten mit Lebensmitteln.

