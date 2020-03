Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Sachbeschädigung durch Graffiti

Wegberg-Beeckerheide (ots)

Eine Hauswand sowie die Zufahrt eines Hauses an der Straße Zedernweg wurden durch unbekannte Täter mit Farbe besprüht. Die Tat wurde am Dienstag (17. März), gegen 0 Uhr, begangen. Wer die Tat oder die Täter beobachtet hat, wird gebeten, sich beim Kriminalkommissariat der Polizei in Erkelenz zu melden, Telefon 02452 920 0.

