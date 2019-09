Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Müllcontainer angezündet - Zeugen gesucht

Stuttgart-Zuffenhausen (ots)

Unbekannte Täter haben am Montagabend (09.09.2019) an einem Schulgelände an der Tapachstraße einen Papiermüllcontainer angezündet. Ein Zeuge bemerkte gegen 19.30 Uhr den brennenden Container und alarmierte die Rettungskräfte. Die Feuerwehr löschte den Brand rasch. Der Schaden am Behälter wird auf rund 250 Euro geschätzt. Zeugen werden gebeten, sich mit den Beamtinnen und Beamten des Polizeireviers 7 Ludwigsburger Straße unter der Rufnummer +4971189903700 in Verbindung zu setzen.

