Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Diebstahl aus Garage - Zeugen gesucht

Stuttgart-Botnang (ots)

Unbekannte haben am vergangenen Wochenende (07.09.2019 bis 09.09.2019) auf bislang unbekannte Weise aus einer verschlossenen Einzelgarage zwei E-Fahrräder sowie zwei Schlagbohrmaschinen gestohlen. Die Täter drangen zwischen Samstagmorgen um 08.30 Uhr und Montagmorgen um 06.50 Uhr in eine Garage an Paul-Lincke-Straße ein und nahmen die Fahrräder sowie die Bohrmaschinen an sich. Der Schaden wird auf mehrere Tausend Euro beziffert. Zeugen werden gebeten, sich beim Polizeirevier 3 Gutenbergstraße unter der Rufnummer +4971189903300 zu melden.

