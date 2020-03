Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Einbruch in leerstehendes Wohnhaus

Erkelenz-Keyenberg-Alt (ots)

Am Donnerstag, 19. März, zwischen 14 Uhr und 16.30 Uhr, drangen Unbekannte in ein Wohnhaus an der Straße Keyenberger Markt ein, indem sie eine Tür aufhebelten. Mangels vorhandenen Inventars wurde augenscheinlich nichts entwendet.

