Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Täter entwenden aus zwei Pkw jeweils eine Geldbörse

Heinsberg-Kirchhoven (ots)

Am Rosenweg schlugen Unbekannte in der Zeit zwischen dem 19. März (Donnerstag), 18 Uhr und dem 20. März (Freitag), 9 Uhr, an einem Pkw die Seitenscheibe ein und entwendeten eine Geldbörse. In einen weiteren Pkw, der ebenfalls am Rosenweg stand, drangen die Täter ein und entnahmen aus einem verschlossenen Fach ebenfalls eine Geldbörse.

