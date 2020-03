Polizei Düren

POL-DN: Plantage in Hürtgenwald ausgehoben

Hürtgenwald (ots)

Die Polizei stieß bei der Durchsuchung eines Zweifamilienhauses in Hürtgenwald auf eine kleine Cannabisplantage.

Nachdem am Montagnachmittag bei der Polizei in Kreuzau ein Hinweis auf den Betrieb einer Plantage einging, erließ ein Richter des Amtsgerichts Aachen unverzüglich einen Durchsuchungsbeschluss gegen einen 34-jährigen Mann aus der Gemeinde Hürtgenwald. Bei der anschließenden Durchsuchung seiner Wohnung und der Nebenräume in einem Zweifamilienhaus, wurde im Keller eine Indoorplantage aufgefunden. Insgesamt wurden 16 Cannabispflanzen und technisches Equipment sichergestellt. Gegen den Wohnungsinhaber und einen seiner Bekannten wird nun wegen illegalem Anbau von Betäubungsmitteln ermittelt.

Rückfragen bitte an:

Polizei Düren

Pressestelle



Telefon: 02421 949-1100

Fax: 02421 949-1199

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell