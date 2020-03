Polizei Düren

POL-DN: Per Haftbefehl gesuchter Einbrecher festgenommen

Kreis Düren (ots)

Am vergangenen Freitag wurde am Düsseldorfer Flughafen ein per Haftbefehl gesuchtes Mitglied einer Einbrecherbande festgenommen. Der Gesuchte soll an diversen Einbrüchen in NRW und im Kreis Düren beteiligt gewesen sein.

Er wurde per Haftbefehl gesucht: Ein 41-jähriger Mann aus Rumänien mit Wohnsitz in Linnich. Seit Sommer 2017 stand er unter Verdacht, an mehreren Einbrüchen in NRW, unter anderem auch in der Region Düren, beteiligt gewesen zu sein. Ihm wird beispielsweise vorgeworfen, im Juni 2017 in eine Postfiliale in Hürtgenwald eingebrochen zu sein und dort Bargeld entwendet zu haben.

Polizeiliche Ermittlungen ergaben, dass der Mann für mindestens fünf weitere Einbruchsdelikte unter dringendem Tatverdacht steht. Der dabei entstandene Schaden liegt im mittleren 6-stelligen Bereich. Bei den genannten Taten handelte der Mann aus Rumänien nicht allein, sondern agierte wahrscheinlich als Kopf einer organisierten Gruppe.

Nach der letzten bekannten Tat im Dezember 2018 tauchte der Beschuldigte zunächst im Ausland ab. Bei seiner Wiedereinreise nach Deutschland, wurde der Gesuchte am Düsseldorfer Flughafen festgenommen. Ihm wird nun schwerer Bandendiebstahl vorgeworfen.

