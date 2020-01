Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Einbrecher scheitern

Bocholt (ots)

Vermutlich am vergangenen Wochenende versuchten Einbrecher auf dem Otto-Kemper-Ring die Seitentür eines Wohnhauses aufzuhebeln. Der oder die Einbrecher scheiterten. Die Beschädigungen an der Tür wurden am Montagmorgen festgestellt. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo in Bocholt (02871) 2990.

