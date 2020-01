Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Fahrradfahrerin verletzt

Autofahrer flüchtet

Bocholt (ots)

Ein noch unbekannter Autofahrer bog am Sonntagabend gegen 19.05 Uhr mit hoher Geschwindigkeit vom Margeritenweg nach rechts auf die Weidenstraße ab. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit einer 19 Jahre alten Fahrradfahrerin aus Bocholt, welche die Weidenstraße in Richtung Karolingerstraße befahren und die Einmündung schon fast passiert hatte. Die 19-Jährige stürzte und zog sich leichte Verletzungen zu. Der Fahrer des weißen Kleinwagens setzte seine Fahrt ohne anzuhalten fort. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an das Verkehrskommissariat in Bocholt (02871) 2990.

