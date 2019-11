Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Wallenhorst - Festnahme nach Wohnungseinbruchdiebstahl

Wallenhorst (ots)

Am Sonntag um kurz nach 01 Uhr wurde die Polizei zu einem Wohnhaus in die Straße Zum Farwig in Rulle gerufen. Eine 33-Jährige schilderte am Notruf, dass mutmaßlich Einbrecher in das Haus eingedrungen waren. Sie konnte die Personen hören und hatte Taschenlampen gesehen. Sofort eilten mehrere Streifenwagen zum Einsatzort. Die Beamten trafen auf einen Täter, der im Moment ihres Eintreffens aus einem Fenster flüchtete. Sie nahmen die Verfolgung auf und konnten den 28-jährigen Mann aus Bohmte kurze Zeit später festnehmen. Ein zweiter Tatverdächtiger entkam unerkannt. Bis zum Eintreffen der Polizei hatte das Duo bereits mehrere Räume durchsucht und unter anderem Bargeld entwendet. Das Auto der Täter konnte in der Nähe aufgefunden und sichergestellt werden. Die Ermittlungen dauern an. Die Polizei Bramsche sucht nach Zeugen, die in der genannten Zeit in Rulle verdächtige Beobachtungen machen konnten. Hinweise werden unter der Rufnummer 05461 915300 entgegengenommen.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Osnabrück

Matthias Bekermann

Telefon: 0541/327-2072

E-Mail: pressestelle@pi-os.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-os.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell