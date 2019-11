Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Alpen - Altkleidercontainer brannten

Polizei sucht Zeugen

Alpen (ots)

Am frühen Sonntagmorgen gegen 03.25 Uhr alarmierten Zeugen die Polizei und die Feuerwehr. Unbekannte hatten zwei Altkleidercontainer an der Neue Straße in der Nähe des Sportplatzes angezündet. Die Feuerwehr löschte die Container.

In der gleichen Nacht, gegen 01.25 Uhr, meldete ein Zeuge ebenfalls einen brennenden Container am Bahnhof in Alpen an der Bahnhofstraße . Die Feuerwehr löschte auch diesen Brand.

Die Polizei sucht Zeugen, die Hinweise auf mögliche Täter geben können.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei in Xanten, Tel.: 02801 / 71420.

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Wesel

Pressestelle

Telefon: 0281 / 107-1050

Fax: 0281 / 107-1055

E-Mail: pressestelle.wesel@polizei.nrw.de

https://wesel.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell