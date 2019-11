POL-KN: Bodenseekreis

Polizeipräsidium Konstanz

Meckenbeuren - Einbruch in Waschanlage

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag wurde ein Einbruch in eine Waschanlage in der Zeppelinstraße in Meckenbeuren verübt. Unbekannte Täterschaft betrat zunächst das frei zugängliche Betriebsgelände, hebelte dann eine verschlossene Metalltür auf und gelangte so in die Betriebsräumlichkeiten. Dort wurde aus dem Wechselautomat etwa 200 Euro Münzgeld sowie eine größere Anzahl von Wertmarken entwendet. Außerdem entstand an der Türe ein Sachschaden in Höhe von etwa 250 Euro.

Friedrichshafen - Verkehrsunfall

Am Donnerstag gegen 17:35 Uhr kam es an der Kreuzung Ravensburger Straße/Am Seewald nach einer Vorfahrtverletzung zu einer heftigen Kollision zwischen einem Pkw VW Golf und einem Pkw Mazda CX 7. An beiden Fahrzeugen lösten hierbei die Airbags aus. Die beiden Fahrzeuglenker wurden leicht verletzt mit dem RTW ins Krankenhaus verbracht. Die Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 10´000 Euro.

