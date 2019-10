Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Haselünne - Schwerer Verkehrsunfall

Haselünne (ots)

Zu einem schweren Verkehrsunfall ist es gestern Nachmittag auf der Alten Dorfstraße gekommen. Fünf Personen zogen sich dabei schwere Verletzungen zu.

Ein 18-jähriger Mann aus Haselünne befuhr gegen 16:10 Uhr mit seinem PKW die Alte Dorfstraße aus Herzlake kommend in Richtung Haselünne. Kurz vor einer Kurve verlor er möglicherweise aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit die Kontrolle über seinen Opel, geriet in den Gegenverkehr und kollidierte frontal mit einem entgegenkommenden PKW. Die vier Insassen des Mazda, ein 41-jähriger Mann, eine 39-jährige Frau sowie zwei Kinder im Alter von 7 und 10 Jahren zogen sich, wie auch der Fahrer des Opel, schwere Verletzungen zu. Sie wurden mit Rettungswagen in umliegende Krankenhäuser gebracht. An beiden Fahrzeugen entstanden erhebliche Sachschäden in Höhe von rund 13.500 Euro.

Die Straßenmeisterei aus Meppen unterstützte die Polizei bei der Absperrung der Unfallstelle.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

Ines Kreimer

Pressesprecherin

Telefon: 0591 87 - 204

E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-el.polizei-nds.de



Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich

zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell