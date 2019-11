Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Alpen - Unbekannte brachen in Gartenlaube ein

Aufsitzmäher brannte

Sitzbank an Bushaltestellenhäuschen angekokelt

Alpen (ots)

In der Nacht von Samstag, 20.00 Uhr, bis Sonntag, 07.30 Uhr, drangen Unbekannte gewaltsam in ein Gartenhaus am Grüner Weg ein. Dort zogen sie einen Aufsitzrasenmäher neben die Laube und zündeten diesen an. Als Tatbeute nahmen die Täter einen 20 Liter Benzinkanister mit, den Polizeibeamte am Sonntagmorgen leer an einem Bushaltestellenhäuschen an der Gester Straße fanden. Die Unbekannten hatten auch hier offensichtlich versucht mit Hilfe des Kanisters Teile der Sitzbank zu entzünden.

Die Kriminalpolizei nahm die Ermittlungen auf, die derzeit noch andauern.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei in Xanten, Tel.: 02801 / 71420.

