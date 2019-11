Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Kamp-Lintfort - Wohnungseinbruch

Polizei sucht Zeugen

Kamp-Lintfort (ots)

Unbekannte suchten am Samstag, in der Zeit von 16.00 Uhr bis 18.30 Uhr, in Hoerstgen ein Einfamilienhaus heim.

Das Haus liegt an der Dorfstraße, in der Nähe der Einmündung zur Fackelstraße. Die Einbrecher gelangten über die rückwärtige Seite zum Gebäude und verschafften sich Zugang über die Terrassentür.

Im Inneren des Hauses durchwühlten sie Schränke und Schubladen im Schlafzimmer und entkamen anschließend unerkannt mit Schmuck und Bargeld.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei in Kamp-Lintfort, Tel.: 02842 / 934-0.

