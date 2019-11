Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Dinslaken - Brand von vier Papiermüllbehältern

Polizei sucht weitere Zeugen

Dinslaken (ots)

Am Samstag gegen 04.50 Uhr sah ein Zeuge Flammen durch sein Fenster lodern. Unbekannte hatten mehrere Altpapiercontainer, die zu einem Schnellrestaurant an der Max-Eyth-Straße gehören, in Brand gesetzt. Die Feuerwehr löschte die Flammen.

Schaden am Gebäude war nicht entstanden, da die Täter die Continer vorher von der Hauswand gezogen hatten.

Bei den Aufräumarbeiten fand ein Zeuge später eine leere, verkohlte Deodorantsprühflasche und brachte sie zur Wache. Die Kriminalpolizei übernahm die Ermittlungen.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei in Dinslaken, Tel.: 02064 / 622-0.

