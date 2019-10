Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Autoknacker schlagen Scheiben auf Wanderparkplätzen ein

Lübbecke (ots)

Am Wochenende sind aus drei PKWs Wertgegenstände entwendet worden.

In der Zeit von 11 bis 16 Uhr brachen Unbekannte am Samstag auf dem Wanderparkplatz "Am Strubberg" an der B 239 im Bereich "Horst's Höhe" einen gelben Skoda Roomster auf. Dazu schlugen sie die Seitenscheibe der Beifahrertür ein und entnahmen eine Handtasche aus dem PKW. Auf demselben Parkplatz gingen die Täter auch einen roten Seat Ibiza an. In gleichem Tatmuster zerstörte man auch hier die Seitenscheibe und stahl einen Rucksack. Der Tatzeitraum kann hier auf 14.45 Uhr bis 16.10 Uhr eingegrenzt werden.

Auf dem Wanderparkplatz "Auf dem Aspel" in Nettelstedt in Nähe des Großen Torfmoores entwendeten Unbekannte ebenfalls am Samstag zwischen 16 Uhr und 17.30 Uhr aus einem weißen Dacia Duster einen Rucksack mit Wertgegenständen. Hinweise zu den Tätern bitte an die Polizeiermittler unter Telefon (0571) 88660.

Die Polizei informiert: Wer zu einem Herbstspaziergang rund um die Erholungsgebiete Wiehengebirge und Großes Torfmoor aufbricht, der sollte auf den entsprechenden Parkplätzen keine Taschen, Geldbörsen, Kleidungsstücke oder andere Wertgegenstände in den Fahrzeugen zurücklassen. Dazu zählen auch Handys oder mobile Navigationsgeräte. "Fahrzeuge bieten keinen Einbruchsschutz. Die Täter kennen alle vermeintlichen Verstecke in den Kraftfahrzeugen", so die Botschaft der Polizei.

